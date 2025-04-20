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Силовики задержали очередного цыганского барона, он оказался отцом троих карманниц и сожителем еще одной

Силовики задержали очередного цыганского барона, он оказался отцом троих карманниц и сожителем еще одной

Avia.pro - СМИ В Ленинградской области сотрудники ОМОНа и уголовного розыска положили конец дерзким похождениям этнической группировки карманниц, которые, словно тени, орудовали по всей России.

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