Из-за игры Dota 2 подрались влюбленные геймеры в Новосибирске

Конфликт произошел вечером 11 февраля в игровом клубе на проспекте Дзержинского. Парень и девушка арендовали один стол с техникой на двоих, играли по очереди, строго отмеряя временные промежутки друг друга, но ссоры избежать не удалось.
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