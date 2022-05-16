Андрей Бочкарев: Завершается строительство легкоатлетического манежа на северо-востоке Москвы

Строительство легкоатлетического манежа в районе Алтуфьевский завершено на 98 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 16 мая.