Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец Беркут: офицер ВСУ и двое солдат сдались в плен в Сухой Балке в ДНР

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Российские войска при штурме населенного пункта Сухая Балка в ДНР взяли в плен офицера и двоих солдат ВСУ, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового отряда Южной группировки войск с позывным Беркут.

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