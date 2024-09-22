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Воронежские новости

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Трое воронежцев получили звание «почетный гражданин»

Трое воронежцев получили звание «почетный гражданин»

22 сентября на праздновании Дня города прошла церемония награждения почетных граждан Воронежа. Ими стали главный врач Воронежского онкологического диспансера, доктор медицинских наук Иван Мошуров, заместитель начальника Военно-воздушной академии им.

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