На СВО, наверно: Зеленский на пресс-конференции отправил Россию «на три буквы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это заявление, предположив, что Олаф Шольц, улыбавшийся во время пресс-конференции, возможно, не понял истинного значения фразы Зеленского.
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