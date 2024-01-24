Лавров : Трамп ничего не изменит. Комментарии американцев

Отношения между США и Россией ухудшились настолько, что их невозможно восстановить, даже если лидер республиканской партии доберется до Белого дома, заявил главный дипломат Отношения между Москвой и Вашингтоном вряд ли улучшатся, даже если Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах в США в 2024 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS […].