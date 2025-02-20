Ионицэ: «Когда мы слышим о „мерах по борьбе с коррупцией“ - мы знаем, что предстоит политическая бойня»

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ отреагировал на отставку главы Антикоррупционной прокуратуры (PA), заявив, что власти достигли истинной цели реформы, направленной на ликвидацию специализированных прокуратур и создание Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (PACCO).