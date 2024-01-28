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Глава УЕФА Чеферин: спортсменам всегда плохо, мы живем в сумасшедшие времена

Глава УЕФА Чеферин: спортсменам всегда плохо, мы живем в сумасшедшие времена

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признался, что не чувствует на себе давление с российской стороны из-за отстранения клубов и сборных России от международных турниров под эгидой организации.

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