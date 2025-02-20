Сергей Лавров раскрыл детали переговоров с США в Саудовской Аравии

МОСКВА, 20 февраля, ФедералПресс. Россия и США обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что Западу пора принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе уважения, приводит сайт МИД выступление его главы Сергея Лаврова на встрече министров иностранных дел G20.