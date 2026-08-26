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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хартли о титулах «Локомотива»: «Я говорил игрокам: нужно победить один раз, чтобы стать чемпионом. Но если вы выиграете два, три – вы станете легендами»

Бывший главный тренер « Локомотива » Боб Хартли высказался о чемпионских титулах клуба.  В прошлом сезоне ярославская команда под руководством канадского специалиста выиграла Кубок Гагарина подряд.

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