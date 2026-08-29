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Тульские новости

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Жители Мясоедово остались без электричества на семь часов

Жители Мясоедово остались без электричества на семь часов

Местные жители уже более 7 часов остаются без света, причины отключения электроэнергии пока неизвестны.

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