Орловцам пообещали освободить площадку возле школы от гигантской кучи мусора с крысами

Представитель регионального оператора по обращению с ТКО на территории Орловской области ООО «УК “Зелёная роща”» Михаил Ковалёв отреагировал на ситуацию с образованием гигантской мусорной кучи на Выгонке.
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