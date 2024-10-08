Автодилер "Рольф" объявил о планах выйти на рынок такси и каршеринга

Российский дилерский холдинг "Рольф" заявил о планах выйти на рынки такси и каршеринга. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на первого заместителя гендиректора компании Светлану Виноградову.
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