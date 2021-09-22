Накопители Seagate IronWolf 525 представлены официально: скорость чтения — до 5000 Мбайт/с

Накануне мы сообщали, что компания Seagate готовит твердотельные накопители IronWolf 525. И вот теперь эти решения представлены официально: разработчик раскрыл скоростные показатели и значение IOPS (количество операций ввода/вывода в секунду).
Накануне мы сообщали, что компания Seagate готовит твердотельные накопители IronWolf 525. И вот теперь эти решения представлены официально: разработчик раскрыл скоростные показатели и значение IOPS (количество операций ввода/вывода в секунду).
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