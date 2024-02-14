Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Тотальная слежка!

Тотальная слежка!

Меня неизменно смешат все эти теории тотальной слежки, идеи постоянного цифрового контроля, боязнь липких, вездесущих щупалец мирового правительства и тому подобные истории про тайный заговор всех против всех.

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