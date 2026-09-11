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Царьград

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Ковровская школа №9 не открылась 1 сентября из-за срыва сроков

Ковровская школа №9 не открылась 1 сентября из-за срыва сроков

Учебный процесс в ковровской школе №9 имени Героя Советского Союза Авиарда Фастовца не стартовал 1 сентября, как планировалось.

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