В Башкирии на заводе «Свеча» прогремел взрыв, под завалами находится один человек

Еще трое госпитализированы в тяжелом состоянииНа предприятии «Свеча» в Салавате произошел взрыв. Причиной этого, предварительно, стала разгерметизация печного оборудования из-за нарушения технологического процесса .
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