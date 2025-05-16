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Daily Storm

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В Башкирии на заводе «Свеча» прогремел взрыв, под завалами находится один человек

В Башкирии на заводе «Свеча» прогремел взрыв, под завалами находится один человек

Еще трое госпитализированы в тяжелом состоянииНа предприятии «Свеча» в Салавате произошел взрыв. Причиной этого, предварительно, стала разгерметизация печного оборудования из-за нарушения технологического процесса .

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