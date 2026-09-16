Киев окутал густой дым от мощного пожара на складах

Киев окутал густой дым от гигантского пожара на складских помещениях. Об этом 16 сентября рассказали местные СМИ.
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