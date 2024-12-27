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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправлен в зону СВО после приговора

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправлен в зону СВО после приговора

Игорь Пушкарев, экс-мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправлен в зону Специальной военной операции.

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