Сколько денег Турция инвестировала в проекты на юге Молдовы

Более 500 миллионов леев инвестировала Турция в АТО Гагаузия на юге Молдовы за последние 8 лет. О реализованных и текущих проектах говорили в ходе встречи башкан Гагаузии Ирина Влах и генеральный консул Турции в Комрате Хасан Акгдоан, передает Noi.