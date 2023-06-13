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Сколько денег Турция инвестировала в проекты на юге Молдовы

Более 500 миллионов леев инвестировала Турция в АТО Гагаузия на юге Молдовы за последние 8 лет. О реализованных и текущих проектах говорили в ходе встречи башкан Гагаузии Ирина Влах и генеральный консул Турции в Комрате Хасан Акгдоан, передает Noi.

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