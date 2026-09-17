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Чип Huawei Ascend 960 создали с опережением графика, он вдвое быстрее предшественника

Чип Huawei Ascend 960 создали с опережением графика, он вдвое быстрее предшественника

Чипы Ascend 970 и 980 последуют в 2028 и 2029 годах Huawei заявила, что серия чипов Ascend 960 дебютирует с удвоенной производительностью по сравнению со своим предшественником.

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