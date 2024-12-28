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Бывший мэр Сочи и его супруга обвиняются в хищении на 43 млн рублей

Бывший мэр Сочи и его супруга обвиняются в хищении на 43 млн рублей

Мещанский суд Москвы рассматривает ходатайство о продлении домашнего ареста Янины Копайгородской, жены бывшего мэра Сочи, Алексея Копайгородского.

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