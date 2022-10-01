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«Российские спортсмены Родину не продают» - Чернышенко ответил Баху

«Российские спортсмены Родину не продают» - Чернышенко ответил Баху

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ответ на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха отметил, что российские спортсмены на протяжении нескольких лет испытывали предвзятое отношение со стороны международных организаций, но они патриоты своей страны.

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