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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альберт Демченко: «Нельзя сидеть на одной трассе в Сочи. У нас в России еще есть трассы, на которых можно тренироваться и соревноваться»

Альберт Демченко — трехкратный серебряный призер Игр в санном спорте. С 2023 года является депутатом Заксобрания Пермского края.

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