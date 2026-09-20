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Татар-информ

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Явка на выборах в Татарстане составила 64,5%

Явка на выборах в Татарстане составила 64,5%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», на 12:00 20 сентября в Татарстане проголосовали 64,5% от общего числа избирателей.

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