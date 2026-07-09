В Краснодаре 74 подстанции обесточены из-за двух аварий

В Прикубанском округе Краснодара зафиксированы два аварийных отключения электричества. Как сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы города, инциденты произошли вследствие срабатывания защитных устройств на линиях напряжением 6–10 кВ.
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