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Глава СК РФ повторно запросил доклад о ситуации со зданием ВНИИБ в Петербурге

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно запросил доклад о ситуации со зданием ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности в Петербурге.

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