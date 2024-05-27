Вещи в доме, от которых нужно избавляться без особого сожаления

Здоровый образ жизни – это не только спорт, крепкий сон, прогулки на свежем воздухе и правильное питание, а и соблюдение некоторых бытовых правил, которые при наплевательском отношении со временем пагубно влияют на общее состояние организма и самочувствие в целом.