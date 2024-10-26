Boeing понесла новые убытки в размере 250 миллионов долларов от программы Starliner

Компания Boeing сообщила о новых убытках в размере $250 миллионов от своей коммерческой программы CST-100 Starliner, сообщила компания в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 23 октября.
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