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FiNE NEWS

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Boeing понесла новые убытки в размере 250 миллионов долларов от программы Starliner

Boeing понесла новые убытки в размере 250 миллионов долларов от программы Starliner

Компания Boeing сообщила о новых убытках в размере $250 миллионов от своей коммерческой программы CST-100 Starliner, сообщила компания в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 23 октября.

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