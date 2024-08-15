Причиной крушения Ту-22М3 в Иркутской области могла стать неисправность

Предположительно, в одном из двух двигателей возник пожар, его потушить пилотам не удалось. Экипаж катапультировался, их жизни угрозы нетПричиной аварии дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны России.
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