Военнопленный боевик ВСУ: не жалею, что сдался военным ВС России Скриншот видеоСегодня 180 прочитали Пленный военнослужащий 11-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Сергей Завадский заявил, что не жалеет о сдаче военным ВС России.
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