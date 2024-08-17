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Военнопленный боевик ВСУ: не жалею, что сдался военным ВС России

Военнопленный боевик ВСУ: не жалею, что сдался военным ВС России

Военнопленный боевик ВСУ: не жалею, что сдался военным ВС России Скриншот видеоСегодня 180 прочитали Пленный военнослужащий 11-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Сергей Завадский заявил, что не жалеет о сдаче военным ВС России.

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