Китай планирует доставить человека на Луну к 2030 году

Китайская Народная Республика намеревается высадить тайконавтов на Луну к 2030 году. По информации из Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, активно ведутся необходимые подготовительные работы.
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