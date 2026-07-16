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FiNE NEWS

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Баскетболист Михаил Дулкай рассказал о неотъемлемой связи с США и мечте о путешествиях

Российский баскетболист Михаил Дулкай поделился, что переезд в США был для него долго ожидаемым событием, связанным не только со спортивной карьерой, но и с личной мечтой увидеть культуру баскетбола в её родном месте.

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