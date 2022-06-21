Устали? Я тоже устала! (Пригорело!)

Я устала от тупых людей! Постараюсь без мата!Как же я устала от тупых людей! Это просто пиздец! Они повсюду! Сначала я не обращала внимания, потом не предавала особого значения, а потом мрачно охуела! Боже, ну почему? Сразу скажу, я не выпендриваюсь, и не говорю о том, что мол я такая Дертаньяниха, а все кругом пидарасы, нет! Полно людей гораздо умней меня, и я далеко не самая умная, НО! Почему я не туплю возле банкомата и вся операция у меня занимает минуту-две? Почему я знаю, что можно платить коммуналку через приложения? И почему я приходя на почту до сих пор вижу людей, которые туда пришли не за посылкой, а оплатить ебучее отопление? Я раньше думала, что только старые бабки на это способны, но нет! Молодые люди точно так же тратят своё и моё время оплачивая счета на почте! А знаете в чём прикол? В том, что я сама бабка!!! У меня двое детей, два внука и две внучки, я давно на пенсии, но почему-то у меня все платежи онлайн, авто платежи, я знаю, что проще позвонить или написать в тех поддержку, госуслуги, электронная запись и т.