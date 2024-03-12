Дефляция и риски

В начале года в Китае была рекордная дефляция — цены снизились аж на 0,8%. Эксперты Bloomberg считают, что это происходит из-за низкого спроса и правительству страны нужно предпринять срочные и решительные меры.
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