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Дефляция и риски

Дефляция и риски

В начале года в Китае была рекордная дефляция — цены снизились аж на 0,8%. Эксперты Bloomberg считают, что это происходит из-за низкого спроса и правительству страны нужно предпринять срочные и решительные меры.

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