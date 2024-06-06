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Выпускной- 2024.

Выпускной- 2024.

Выпускной в детском саду - это одно из первых важных событий для любого ребенка. Этот праздник - своего рода черта в жизни маленького человека, ведь он представляет собой первый шаг в более взрослую и самостоятельную жизнь, жизнь школьника.

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