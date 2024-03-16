Средства ПВО сбили ракету «Точка-У» и восемь дронов над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили ракету украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ.
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