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Смертоносный червь Олгой-Хорхой: Неуловимая легенда пустыни Гоби

Смертоносный червь Олгой-Хорхой: Неуловимая легенда пустыни Гоби

Это больше похоже на сюжет какого-нибудь научно-фантастического романа из 1950-х годов, но некоторые люди верят, что большое, смертоносное червеподобное существо под названием монгольский червь смерти действительно существует в пустыне Гоби.

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