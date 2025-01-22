Внешний долг РФ уменьшился почти на 30 миллиардов долларов

Российский внешний долг впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов Внешний долг страны России по состоянию на 1 января 2025 года составил 290,4 миллиарда долларов, что на 27,5 миллиарда долларов (8,7%) меньше по сравнению с началом 2024 года.
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