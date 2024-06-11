Высокопоставленные чиновники и правоохранители задержаны за хищение 60 миллионов бюджетных рублей в Карачаево-Черкесии Елена ГалицкаяВ Карачаево-Черкесии была задержана группа, состоящая из высокопоставленных чиновников и представителей правоохранительных органов, обвиняемых в хищении около 60 миллионов рублей из бюджета.