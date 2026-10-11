В подземке Петербурга до «Заставской» остается 400 метров тоннеля

В Петербурге продолжается строительство новой коричневой ветки метрополитена. Тоннелепроходческому щиту остается около 400 метров до станции «Заставская».
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