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Подмосковные строители уничтожили уникальный археологический памятник

Подмосковные строители уничтожили уникальный археологический памятник

Никто не учел ограничения, которые нужно было соблюсти на Щербинском городище. 16-17 октября бульдозеры на 90% уничтожили объект, находящийся под охраной государства: Щербинское (Конопелкинское) городище, расположенное в городском округе Домодедово.

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