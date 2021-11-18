Подмосковные строители уничтожили уникальный археологический памятник

Никто не учел ограничения, которые нужно было соблюсти на Щербинском городище. 16-17 октября бульдозеры на 90% уничтожили объект, находящийся под охраной государства: Щербинское (Конопелкинское) городище, расположенное в городском округе Домодедово.
Никто не учел ограничения, которые нужно было соблюсти на Щербинском городище. 16-17 октября бульдозеры на 90% уничтожили объект, находящийся под охраной государства: Щербинское (Конопелкинское) городище, расположенное в городском округе Домодедово.
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