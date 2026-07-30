Глава Подмосковья назвал защиту критически важных объектов приоритетной задачей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал 30 июля 2026 года, в четверг, на встрече с президентом России Владимиром Путиным о строительстве медцентров, автомагистралей, индустриальных парков.
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