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Глава Подмосковья назвал защиту критически важных объектов приоритетной задачей

Глава Подмосковья назвал защиту критически важных объектов приоритетной задачей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал 30 июля 2026 года, в четверг, на встрече с президентом России Владимиром Путиным о строительстве медцентров, автомагистралей, индустриальных парков.

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