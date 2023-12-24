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  • Vitalich
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Ложь раскрылась — вскрыли черный ящик! Вот, что на самом деле случилось в самолете Пригожина…

«Второго самолета не было»: стало известно, мог ли спастись Пригожин в авиакатастрофе! Версия о том, что Пригожин мог находиться на другом самолете в момент крушения, трещит по швам Ряд telegram-каналов публикует версии о том, что в момент крушения самолета Пригожина в небе находился еще один борт владельца ЧВК «Вагнер» – Embraer ERJ-Legacy 650 с бортовым номером RA-02748.

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