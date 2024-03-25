Новый ледниковый период: когда он начнётся в Европе

Изменение климата является одной из наиболее актуальных проблем современности. С середины XX века наблюдается повышение среднегодовых температур на Земле, которое невозможно объяснить естественными причинами.
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