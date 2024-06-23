Жидкая бомба с эффектом 3-дневного голодания! Избавься от токсинов, головных болей и усталости. Чувствую себя перышком.

Еще с уроков биологии мы помним, насколько важные функции исполняет толстый кишечник. Это и поддержка водного баланса организма, и регулировка иммунной системы, но самая основная его миссия — удаление токсичных отходов.
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