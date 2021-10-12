Как англосаксонцы с норманнами боролись

Херевард родился около 1036 года в семье англосаксонской мелкой знати Линкольншира.Временные рамки жизни и карьеры Хереварда несколько неоднозначны, но отдельные хорошо задокументированные инциденты дают своеобразные опорные точки, которые позволяют восстановить довольно точную картину.