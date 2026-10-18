В воскресенье на стадионе в Брайтоне, в рамках седьмого тура чемпионата Англии по футболу, парагвайский полузащитник "Брайтона" Диего Гомес забил впечатляющий гол с центра поля в ворота "Кристал Пэлас", что принесло команде уверенное лидерство в матче.