Глава крымского парламента Константинов: Зеленский – нелегитимный президент

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский фактически не является легитимным президентом в стране, по его словам, после государственного переворота 2014 года на Украине "все нелегитимно".
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